Львов объявил конкурс по разработке эмблемы ”Львов-2012”

Чемпионат Европы по футболу будет иметь свою, утвержденную в УЕФА, официальную эмблему. Каждый город, который будет принимать матчи футбольного чемпионата, может создать свою эмблему, которую также утвердят в УЕФА. Поэтому во Львове 5 сентября начинается конкурс на создание эмблемы ”Львов-2012”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель городского председателя Львова Василий КОСИВ.

Основная концептуальная задача конкурса - найти оригинальную дизайнерскую идею эмблемы и ее яркое образное решение, которое несло бы дух нашего города, способствовало росту патриотизма, социальной интеграции и сплочению жителей в канун яркого спортивного события.

Согласно требованиям жюри, дизайнерские решения должны быть авторскими, не допускается использование чужих работ и элементов дизайна. В частности, запрещается использовать элементы официальной символики чемпионата Европы по футболу, разработанные UEFA, элементы герба Львова и государственных символов Украины".

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала в течение месяца жюри отберет 12 лучших работ. Следовательно, в течение двух недель эти произведения будут размещены в средствах массовой информации и на web-страницах Львовского городского совета.

Как было сообщено во время пресс-конференции, участие в конкурсе могут принимать все желающие, в том числе профессиональные дизайнеры и фирмы, которые на этом специализируются. Победитель получит денежную премию в размере 10 тыс. грн.