В Днепропетровске пройдет форум руководителей гостиничного бизнеса

В Днепропетровске 31 октября состоится Всеукраинский форум „ЕВРО-2012: Международные стандарты гостеприимства” при участии международных специалистов для руководителей предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и индустрии развлечений Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель городского головы Ирина Зайцева.

На форуме собираются обговорить пути улучшения стандартов гостеприимства во время приёма гостей ЕВРО-2012 и альтернативные возможности их размещения. Кроме этого, участники мероприятия познакомятся с европейским опытом проведения больших спортивных событий, способами введения стандартов и правил обслуживания в ежедневную работу ресторанов и гостиниц. А во время работы секций и в мастер-классах будут также делиться опытом практической работы.

На форуме ожидается до 250 участников, а докладчиками будут лучшие консультанты из Франции, Испании, России, Швейцарии, Украины, Португалии.