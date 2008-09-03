В Одессе начали строить новую спортивную арену ФК ”Черноморец”
13:01, 03 сентября 2008Футбол 2012
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Забита первая свая под фундамент
В Одессе на центральном стадионе ФК "Черноморец" сегодня прошла торжественная церемония открытия строительства новой спортивной арены - в основание трибун будущего стадиона строители забили первую сваю.
Об этом сообщает пресс-служба одноименного футбольного клуба.
Новая арена станет сугубо футбольной и получит имя заслуженного тренера Украины и России Виктора Прокопенко, который умер в прошлом году .
Демонтаж сооружений стадиона ФК "Черноморц" стартовал вначале нынешнего года. Реконструкция этого объекта включена в программу подготовки и проведения в городе у моря матчей европейского футбольного чемпионата 2012 года.
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