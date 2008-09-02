Беларусь готова принять матч между сборными России и Грузии

Беларусь готова провести на своей территории отборочный матч молодежного Чемпионата Европы по футболу 2009 года между сборными России и Грузии, который должен был состояться в Москве.

Об этом сообщает белорусский интернет-ресурс Naviny.by.

«Мы дали добро, подготовка началась, хотя Россия не согласна с решением УЕФА», - сказал генеральный директор Белорусской федерации футбола Леонид ДМИТРАНИЦА.

Планируется, что игра пройдет на минском стадионе «Трактор» 5 сентября.

Справка УНИАН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 29 августа опубликовал официальное заявление о том, что «в связи с политическим кризисом на Кавказе Комитет УЕФА по чрезвычайным делам в составе президента европейского футбольного союза Мишеля ПЛАТИНИ и вице-президентов Сенеша ЭРЗИКА, Джеффри ТОМПСОНА, Герхарда МАЙЕР-ФОРФЕЛЬДЕРА и Мариоса ЛЕФКАРИТИСА, постановил провести два ближайших поединка молодежной сборной Грузии с командами России и Польши 5-6 и 9-10 сентября соответственно на нейтральной территории. Это совпадает с решением ФИФА, постановившей, что отборочный матч чемпионата мира между сборными Грузии и Ирландии состоится на нейтральной арене.

В свою очередь пресс-атташе Российского футбольного союза Андрей МАЛОСОЛОВ заявил, что руководство УЕФА приняло политическое решение в обход своих принципов. «Решение это прискорбно, поскольку руководство УЕФА не раз заявляло об отказе от политики. Для нас любое решение УЕФА в окончательном варианте является обязательным к исполнению. Но это абсолютно не значит, что мы согласны с этим решением. Более того, считаем, что не было никаких оснований переносить игру, поскольку в Москве не было ни военной ситуации, ни чрезвычайного положения», - сказал А.МАЛОСОЛОВ.

Сборные России и Грузии выступают в 4-й отборочной группе. За два тура до финиша Россия занимает второе место, отставая от лидирующих испанцев на 6 очков. Грузия замыкает турнирную таблицу.

Обладатели первых мест в 10 отборочных группах и четыре обладателя вторых мест с лучшими показателями выходят в стыковые поединки. Состав семи пар плей-офф определяется жеребьевкой. При этом команды, которые попали в стыковые матчи со вторых мест, играть друг против друга не могут. Соперники играют по разу дома и на выезде. Семь победителей выходят в финальную стадию, где вместе со шведами оспорят звание сильнейшей европейской молодежной сборной.