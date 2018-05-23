Скоординированные действия — залог успеха Евро-2012

Восьмого августа весь мир, затаив дыхание, наблюдал за открытием Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо в Пекине». Яркая феерия, обозначенная национальным колоритом в сочетании с самыми современными технологиями, поражала воображение даже экспертов, видевших многие спортивные события такого уровня. Наблюдали за открытием и в Украине. Но для нас это зрелище, кроме чисто спортивного значения и желания поддержать своих атлетов, имело еще одну цель — заимствование положительного опыта страны, которая действительно доказала миру: китайцы способны проводить масштабные события на чрезвычайно высоком уровне. И залогом их успеха стали несколько факторов: объединение усилий всех ветвей власти и рядовых граждан-волонтеров, четкое распределение обязанностей, сверхвысокая ответственность всех причастных к организации и проведению спортивного праздника.

В 2012 году глаза миллионов болельщиков будут прикованы уже к Украине. Футбольный чемпионат Европы в нашей стране, безусловно, состоится, и уже в сентябре в Бордо мы ожидаем положительных выводов УЕФА относительно усилий Украины по организации подготовки к Евро-2012.

Нам, действительно, есть о чем отчитываться. После визита Мишеля Платини в июне текущего года Президент Украины поручил правительству принять срочные меры по обеспечению подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в июле был издан Указ Президента Украины «О неотложных мерах по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Определенные сдвиги уже имеются. Можно считать почти решенным вопрос теоретического размещения участников и гостей чемпионата в принимающих городах (за исключением Донецка), кроме вопросов так называемых «гарантий» инвесторов построить в срок и согласно требованиям. При условии ускорения принятия решений местной властью об отводе земельных участков, оснований для беспокойства возможностями относительно размещения не должно возникнуть. 14 сентября открывается стадион в Днепропетровске, нет никаких сомнений относительно своевременного введения в эксплуатацию стадиона в Донецке. Наконец-то определены источники финансирования строительства стадиона во Львове. Еще можно напомнить подписание меморандума об аэропортах и о начале работ по реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве. К сожалению, этим коротким перечнем достижения исчерпываются.

Вместе с тем, несмотря на неоднократные призывы Президента Украины к конструктивной и результативной работе, до сих пор нет четкого алгоритма по реализации неотложных шагов по организационному и плановому улучшению процесса подготовки к Евро-2012.

Хотелось бы остановиться на вопросах, вызывающих беспокойство членов Координационного совета по подготовке к Евро-2012. Речь идет прежде всего о результате анализа рисков во время подготовки к Евро-2012, а не об упреке в адрес тех или иных должностных лиц.

Во-первых, планирование. Более чем полгода дорабатывается Генеральный план подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 года по футболу. Разумеется, документ этот объемный и сложный. Но если мы так долго и с такими затруднениями составляем план, то его выполнение вызывает большое беспокойство. Тем более, что у нас пока нет достаточного опыта контроля таких многоуровневых планов.

Срок подготовки Общегосударственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу проходит первого сентября текущего года. Хотелось бы надеяться, что хоть в этот раз правительство обеспечит не только соблюдение сроков, но и надлежащее качество одного из важнейших документов. Так как для нас это и в правду базовый плановый документ подготовки на законодательном уровне.

Во-вторых, финансирование. Невозможно проанализировать состояние финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012 за счет средств государственного бюджета в принимающих городах главными распорядителями бюджетных средств, поскольку нет соответствующего порядка, не ведется сводный учет и анализ объемов финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012 за счет средств местных бюджетов. Не существует анализа соответствия предусмотренных объемов финансирования по Государственной целевой программе с объемами финансирования, запланированными в местных бюджетах. Разумеется, если нет качественного и своевременного мониторинга состояния финансирования, то не может речь идти о корректировании показателей и объемов, а это сегодня крайне нужно.

Особый вопрос — изменения в Государственный бюджет 2008 года и формирование бюджета на 2009 год.

Одной из самых актуальных является проблема координации действий местных органов самоуправления по привлечению внебюджетных средств. Невзвешенный подход к заимствованию ресурсов путем займов или эмиссии муниципальных облигаций может привести к нежелательным последствиям. К сожалению, сегодня этот вопрос остается без внимания.

В-третьих, исполнительская дисциплина. В этом контексте хочу обратить внимание на нарушение Закона Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине» (имеется в виду пункт 3, статьи 5). До настоящего времени нет утвержденного правительством ежегодного перечня и объемов товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины освобождаются от таможенной пошлины в случае их использования для строительства спортивных сооружений в рамках подготовки к Евро-2012. Возможно, этот вопрос и не является самым острым сегодня, но как только начнется массовое строительство и оборудование объектов, возникнет колоссальная проблема.

Огромные риски срыва подготовки к Евро-2012 скрываются в части разработки соответствующих законопроектов: всего их должно быть около пятнадцати, пять из них ждут рассмотрения в Верховной Раде, но исчерпывающего перечня и графика их подготовки все еще нет.

Как вывод можно уверенно констатировать, что успех подготовки к знаковому для Украины спортивному событию зависит прежде всего от скоординированных действий правительства и местных органов власти. Все нужные полномочия имеются. Неоднократно звучали заявления, что правительство понимает уровень ответственности не только перед УЕФА, которому предоставило гарантии, но и перед соотечественниками. Нет оснований сомневаться в профессиональности и ответственности высоких должностных лиц, которые занимаются вопросами подготовки к Евро-2012. Нужно только соответствующим образом взяться за работу. Украина может и должна продемонстрировать мировому сообществу способность на высочайшем уровне организовать знаковое спортивное событие. Это вопрос чести и достоинства всей страны, каждого настоящего гражданина и патриота, чтобы именно Украина через четыре года стала центром спортивного мира Европы.

Оксана СЛЮСАРЕНКО, заместитель главы секретариата Президента Украины — представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины.

"Голос Украины"