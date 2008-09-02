УЕФА приглашает элитных тренеров на форум

В четверг и пятницу в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоится юбилейный, десятый по счету, Форум элитных тренеров УЕФА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций uefa.com.

Свое присутствие уже подтвердили победитель Лиги чемпионов УЕФА сэр Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед"), Арсен Венгер ("Арсенал"), Луис Фелипе Сколари ("Челси"), обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Дик Адвокаат ("Зенит"), Клаудио Раньери ("Ювентус"), Хосеп Гвардиола ("Барселона"), Юрген Клинсманн ("Бавария"), Клод Пюэль ("Лион") и Жезуалду Феррейра ("Порту").

Тренеры обменяются мнениями о последних тенденциях и проблемах, влияющих на крупнейшие европейские клубы.

В предыдущие годы идеи тренеров с богатейшим футбольным опытом и огромными знаниями, выраженные на Форуме, впоследствии реализовывались в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.