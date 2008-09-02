Киевское ”Динамо” огласило заявку команды на Лигу Чемпионов

Главный тренер Киевского "Динамо" Юрий Семин определился с игроками, которых сможет задействовать в матчах группового турнира Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", стамбульского "Фенербахче" и "Порту".

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

В заявке "Динамо" 30 футболистов. В списке "А" 25 футболистов, еще пятеро проходят по списку "В", как родившиеся позже 1 января 1987 года и которые на время внесения в заявку выступали за клуб не менее двух лет.

Список "А":

Вратари - 1. Александр Шовковский, 31. Станислав Богуш;

Защитники - 2. Олег Допилка, 3. Бетао (Бразилия), 6. Горан Саблич (Хорватия), 15. Папе Диакате (Сенегал), 17. Тарас Михалик, 23. Александр Романчук, 26. Андрей Несмачный, 30. Бадр Эль Каддури (Марокко), 32. Малхаз Асатиани (Грузия);

Полузащитники - 4. Тибериу Гиоане (Румыния), 5. Огнен Вукоевич (Хорватия), 7. Карлос Корреа (Бразилия), 8. Александр Алиев, 11. Роман Еременко (Финляндия), 19. Флорин Чернат (Румыния), 20. Олег Гусев, 36. Милош Нинкович (Сербия), 37. Айила Юссуф (Нигерия);

Нападающие - 10. Исмаэль Бангура (Гвинея), 16. Максим Шацких (Узбекистан), 25. Артем Милевский, 33. Эммануель Окодува (Нигерия), 70. Андрей Ярмоленко.

Список "В":

Вратари - 55. Александр Рыбка, 74. Артем Кичак;

Полузащитники - 9. Николай Морозюк, 49. Роман Зозуля;

Нападающий: 22. Артем Кравец