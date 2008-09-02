Воронин тоже покинул Англию

Украинский нападающий в клубе «Ливерпуль» Андрей Воронин перешел в немецкий клуб «Герта» (Берлин) на правах сезонной аренды. Об этом стало известно в понедельник. После того как в прошлом году Воронин осуществил переход в Премьер-лигу из леверкузенского «Байера», он пытался закрепиться в основном составе «Ливерпуля». На его счету в целом 6 голов в 27 сыгранных матчах за «красных».

Немецкая волна