В Вене вспомнят ЕВРО-2008

22 - 24 сентября в Вене пройдёт 8-я Конференция УЕФА для тренеров европейских сборных "UEFA EURO 2008 Experience", посвящённая финальной стадии ЕВРО-2008, сообщается на официальном сайте УЕФА uefa.com.

В столице Австрии представители УЕФА и тренеры национальных команд проанализируют тренерскую работу в ходе турнира, а также обсудят, насколько важно для наставника быть хорошим лидером. Кроме того, будут подняты вопросы судейства и травм.

Подобные встречи, сообщают в УЕФА, проходят регулярно. На них обсуждаются вопросы техники и тактики, которые поднимались в ходе крупных международных турниров.