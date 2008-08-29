Началось финансирование реконструкции ”Олимпийского”

С 28 августа Киевская городская государственная администрация планирует начать перечисление средств на авансирование проектно-изыскательских работ заказчику ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский". Об этом заявил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины, основанием для начала финансирования стало принятое 20 августа 2008 года распоряжение Кабинета Министров Украины "Об утверждении титула на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Поступление средств на счет НСК "Олимпийский" позволит начать финансирование работ по реконструкции главной арены страны в ходе подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, отметили в министерстве.

Прогнозная сметная стоимость всего строительства будет составлять 1500 млн. гривен. На строительно-монтажные работы планируется потратить 1050 млн. гривен. Стоимость проектно-изыскательских работ по стадиям проектирования должна составлять около 200 млн. гривен.

Завершение работ по реконструкции НСК "Олимпийский" запланировано на декабрь 2010 года. По согласованию с экспертами УЕФА введение в эксплуатацию главной спортивной арены должно состояться не позже июня 2011 года.