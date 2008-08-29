Аэропорт «Киев» перешел на работу по новому расписанию

С 15 августа 2008 года в связи с началом работ по реконструкции аэродрома международный аэропорт «Киев" (Жуляны) работает в соответствии с новым расписанием. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, принятие и отправление авиарейсов осуществляется лишь с 6 до 10 и с 17 до 22 часов, в остальное время в аэропорту проводит ремонтные работы ОАО «Пивденьзахидшляхбуд», выигравшее тендер на закупку работ по реконструкции аэродрома. Предприятие уже приступило к монтажу асфальтобетонного завода, необходимого для проведения строительных работ.

После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать самолеты типа Вoeing-737 и более низкого класса. Пропускная способность существующего терминала после ремонта увеличится на 240 пасс./час, а запланированный новый терминал сможет пропускать 220 пасс./час.

Также уже запланирована реконструкция привокзальной площади с переносом троллейбусного кольца и строительством открытого паркинга. Вместимость паркинга будет составлять 175 автомобилей.

Уже выполнена разработка мастер-плана, проект реконструкции аэродрома, модернизации аэродромных систем, разработан эскизный проект реконструкции существующего терминала и строительства нового терминала, прорабатываются замечания к нему, предоставленные Укринвестэкспертизой.

Справка УНИАН. На сегодняшний день аэродром в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал имеет пропускную способность 300 пасс./час.

Изменениями к Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, одобренной постановлением Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 г. №107, предусматриваются мероприятия на подготовку аэропорта стоимостью 231,4 млн. грн., в том числе за счет средств государственного бюджета – 131,4 млн. грн., за счет других источников – 100,0 млн. грн.

Изменениями к Порядку использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для реконструкции и ремонта аэропортов государственной и коммунальной собственности, утвержденными постановлением Кабинета министров Украины от 25.06.2008 №604, предусмотрены 63,56 млн. грн. на реконструкцию аэродрома.