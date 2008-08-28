Archasia намерена судиться за реконструкцию «Олимпийского»

Тайваньская строительная компания Archasia Desigh Group Limited через заместителя временного представителя Тайваня в ВТО Майкла ВЭЯ передала вопросы относительно ситуации с реконструкцией НСК «Олимпийский» на рассмотрение украинскому представителю во Всемирной торговой организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Если украинское правительство не сможет разрешить данный вопрос, то право Archasia на реализацию проекта станет предметом международного спора, что может обусловить неблагоприятные последствия для продвижения проекта реконструкции НСК «Олимпийский», говорится в сообщении.

Как отметили в компании, несмотря на то, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта подписало договор о реконструкции НСК «Олимпийский» с немецким архитектурным бюро GMP, легитимность данного контракта является весьма сомнительной, так как при заключении договора нарушены нормы закона.

Компания Archasia с целью защиты затраченных средств и борьбы за свою репутацию подала в суд иск, в котором отстаивает свое преимущественное право на выполнение работ по реконструкции НСК «Олимпийский» и своего права на подписание контракта.

«Поскольку контракт между НСК «Олимпийский» и GMP был подписан с нарушением норм законодательства и прав Archasia, есть основания для признания этого контракта недействительным, и мы оставляем за собой право на такое обжалование», сообщили в компании.

При этом Archasia как международная компания, зарегистрированная в Шанхае и Гонконге, проинформировала правительственные органы Китая о существующей ситуации с тем, чтобы они поддержали Archasia и приняли серьезные действия по отношению к украинскому правительству.

Как сообщал УНИАН, компания Archasia Design Group Limited (Тайвань) требует в Окружном административном суде Киева обязать Министерство по делам семьи, молодежи и спорта возобновить с ней переговоры о реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» и обеспечить ее право на проведение этой реконструкции.

Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.

Менеджер компании Алекс ЧЕН сообщил, что работы над проектом реконструкции не прекращены, и в целом на сегодняшний день компания потратила около 1 млн. долларов на проектирование. При этом компания передала в УЕФА доработанный проект реконструкции стадиона с целью продемонстрировать и доказать состоятельность своего проекта. По мнению А.ЧЕНА, компания способна полностью завершить реконструкцию стадиона к середине 2010 года.

Компания Archasia Desigh Group Limited - один из мировых лидеров в области проектирования, строительства и реконструкции масштабных сооружений как общехозяйственного, так и специального (в том числе спортивного) назначения. Среди законченных проектов компании - стадионы в Тайбее и ряде китайских городов, административные и технологические офисы мировых лидеров компьютерного производства, ряд ключевых спортивных сооружений Пекинской Олимпиады-2008, масштабные офисно-торговые комплексы во Владивостоке, Пекине и др.