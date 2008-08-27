Суркис: верю в тренера, в игроков, а все равно тревожно...

Президент киевского Динамо весьма осторожно оценивает шансы своей команды на выход в Лигу чемпионов – как 60 на 40, даже после крупной победы в Москве.

"Верю в тренера, в игроков, а все равно тревожно", – делится Игорь Суркис. В интервью президент заверил, что у Спартака остается шанс, но даже в случае разгромного поражения главный тренер бело-голубых Юрий Семин останется на своем посту, передает Football.ua

И.Суркис считает, что даже "разбалансированного и предсказуемого" Спартака стоит опасаться: "...я воспитан на противостоянии Динамо и Спартака в союзных чемпионатах. Для меня эта вывеска значит слишком многое. Вы бы знали, как мы готовили команду к Спартаку! После жеребьевки я лично общался с командой, до легионеров попытался достучаться".

Президент клуба был предельно откровенен: "Балканцам нашим объяснял: ребята, это будет покруче вашего любимого дерби Партизан – Црвена Звезда. Кажется, до всех дошло: проигрывать просто нельзя. Не скрою, финансовая мотивация на предчемпионский раунд также была высока. Это же Лига чемпионов…"