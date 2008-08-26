Шевченко попрощался с болельщиками ”Челси”

Форвард сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО, который сегодня официально оформит переход из футбольного клуба "Челси" в "Милан", попрощался с болельщиками английского клуба.

А.ШЕВЧЕНКО поблагодарил поклонников "Челси", отметив, что они поддерживали его на протяжении тех двух лет, когда выступал за лондонскую команду, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

25 августа украинский нападающий прошел в "Милане" медицинское обследование. Вице-президент итальянского клуба Адриано ГАЛЛИАНИ заявил в интервью официальному сайту команды, что контракт с А.ШЕВЧЕНКО будет подписан 26 августа. В сообщениях на сайтах "Милана" и "Челси" подчеркивается, что информация о финансовой стороне перехода А.ШЕВЧЕНКО является конфиденциальной.

А.ШЕВЧЕНКО перешел из "Милана" в "Челси" в мае 2006 года, но за два года не смог закрепиться в основном составе лондонской команды. Два года назад "Челси" заплатил за украинца 30 миллионов фунтов стерлингов.