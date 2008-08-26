Бубка: в Пекине украинцы показали наилучший результат

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА отмечает, что на XXIX Олимпийских играх в Пекине украинские спортсмены показали наилучший результат за всю историю независимости нашей страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК Украины.

«Национальная сборная Украины в Пекине добыла в борьбе 27 наград (7 – золотых, 5 – серебряных, 15 – бронзовых), это наилучший результат за всю историю независимости нашей страны. Потому хочу поблагодарить всех спортсменов, тренеров, врачей, массажистов, президентов федераций, министерство, всех, кто принимал непосредственное участие в подготовке олимпийцев», – отметил С.БУБКА.

На вопрос журналистов относительно того, что перед Играми был совсем другой прогноз, президент НОК ответил так: «К прогнозам в спорте я отношусь крайне негативно, это неблагодарное дело. Я не знаю ни одного спортсмена, который бы на Олимпийских играх выступал не на максимуме своих возможностей, да и сами Игры вещь непредсказуемая”. По мнению С.БУБКИ, “такой успех нашей сборной, это заслуга, прежде всего, самих спортсменов и их тренеров. Это большой аванс нам на будущее, ведь украинский спорт имеет множество проблем, на которые нужно реагировать немедленно».

По словам С.БУБКИ, наибольшим разочарованием Олимпиады стали два случая с допингом. «Это досадно и для нас и для всех наших соотечественников. Федерации уже в ближайшее время должны провести детальный анализ ситуаций, относительно своих спортсменов и вынести соответствующие решения», – отметил президент НОК.

«Вообще организация Игор XXIX Олимпиады прошла на достаточно высоком уровне, Лондону будет очень тяжело в 2012 году», – подчеркнул в завершение С.БУБКА.

Как сообщает НОК, сегодня в последний раз Украинский олимпийский дом в Пекине принимал спортивных героев.

Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 57 кг Василий ЛОМАЧЕНКО, серебряный призер по бегу на 1500 метров Ирина ЛИЩИНСКАЯ, бронзовые призеры Олимпиады Виктория ТЕРЕЩУК (современное пятиборье), Тарас ДАНЬКО (вольная борьба, весовая категория до 84 кг), Наталия ТОБИАС (бег на 1500 м), Денис ЮРЧЕНКО (прыжки с шестом), Анна БЕЗСОНОВА (художественная гимнастика) и их тренеры принимали поздравления.

«Добытые вами 27 олимпийских наград – подарок всем нашим соотечественникам ко Дню Независимости Украины. Вы – настоящие герои, которые подарили неизгладимые впечатления и позитивные эмоции всем, кто на протяжении 16 состязательных дней переживал и болел за вас», – отметил С.БУБКА.

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК также поблагодарил всех спортсменов за их выступления и сообщил, что в июле 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, согласно которому, чемпионы и призеры Игор XXIX Олимпиады и их тренеры ежемесячно на протяжении 2-х лет будут получать за «золото» – 15 тыс. грн., за «серебро» – 12 тыс. грн., за «бронзу» – 10 тыс. грн. Также Правительство Украины увеличило вознаграждения, и теперь они составляют такую сумму: первое место – 700 тыс. грн., второе место – 500 тыс. грн., третье место – 350 тыс. грн.

Председатель правления ОАО «Родовидбанк» Денис ГОРБУНЕНКО также порадовал олимпийцев: еще до Олимпийских игор было принято решение, что Олимпийский чемпион от банка получит 50 тыс. грн., серебряный призер – 35 тыс. грн., бронзовый – 25 тыс. грн.

Свои подарки получили и волонтеры, которые на протяжении всей Олимпиады были рядом с украинским штабом.