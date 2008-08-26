СБУ разрешили привлекать иностранные спецслужбы
11:06, 26 августа 2008Футбол 2012
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Для обеспечения безопасности Евро-2012
Правительство Украины разрешило СБУ привлекать иностранные спецслужбы для проведения антитеррористических операций и
Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью израильскому журналисту Шимону БРИМАНУ.
По его словам, соответствующее решение Кабмин принял по инициативе СБУ.
Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это означает, что в следующем году СБУ имеет право задействовать представителей иностранных авиакомпаний и различных спецслужб в антитеррористических учениях и операциях на равноправной основе, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.
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