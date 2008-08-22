Вице-премьер-министр Иван Васюник надеется на позитивные выводы инспекторов УЕФА

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК прогнозирует, что выводы инспекторов УЕФА, которые находятся в Украине, будут лучше, чем предыдущие.

Об этом он сказал во Львове после заседания областного Оргкомитета и встречи с экспертом УЕФА из аэропортов Питером ХЕМПСОНОМ, сообщают в пресс-службе вице-премьера.

“Я имел разговор с экспертом УЕФА и он сказал, что увиденное сейчас произвело на него положительное впечатление, следовательно мы надеемся, что выводы экспертов будут более позитивными”, - сказал І.ВАСЮНИК.

По его словам, инспекторы увидели, что Украина четко придерживается плана, предложенного УЕФА во время встречи в Вене, особенно относительно аэропортов. “Они увидели, что план, презентованный Украиной в Вене, выполняется шаг за шагом и без задержек. Во всех шести аэропортах начались работы по проектированию новых взлетных полос и терминалов”, - отметил вице-премьер.

Правительственный чиновник также отметил прогресс в решении вопроса со строительством Львовского стадиона к “Евро-2012”, на месте которого уже разворачивается строительная площадка. Он выразил надежду, что на протяжении следующих нескольких дней, максимум за неделю, будет подписано соглашение между заказчиком строительства, Львовским горсоветом, и генподрядчиком – компанией «Альпина».

І.ВАСЮНИК подчеркнул, что практически все поручения, которых было почти 30, выполнены правительством, городской властью и Львовской облгосадминистрацией, что свидетельствует о прогрессе в исполнительской дисциплине структур, занимающихся подготовкой к «Евро-2012». Он положительно оценил решение Львовского горсовета о финансировании строительства стадиона средствами городского бюджета, но прибавил, что такое решение в любом случае не исключает поиска возможностей привлечения к строительству инвесторов.

Вице-премьер считает, что Львов сейчас имеет все основания быть исключенным из зоны высокого риска относительно гостиничного хозяйства и размещения болельщиков. К тому же, по его словам, правительство согласилось на формулу солидарного финансирования ремонтов и строительства муниципальных дорог во Львове.