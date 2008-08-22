Команда МВД Украины заняла первое место в Чемпионате мира по мини-футболу

Команда МВД Украины заняла первое место в девятом Чемпионате мира по мини-футболу среди полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования проводились с 17 по 20 августа в Крыму под эгидой Международной спортивной полицейской ассоциации WISPA.

В турнире участвовали команды из России, Беларуси, Канады, Барбадоса, Люксембурга, Румынии, Франции, Боснии и Герцеговины, Бельгии и Ирландии. Всего более 150 человек.

Второе место в чемпионате заняла команда Боснии и Герцеговины, третье - МВД Беларуси. Команда из России заняла шестое место.

В поздравлении победителям и участникам министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил: «Я думаю, что тут, в Крыму, в Украине состоялись не только спортивные соревнования, но и соревнования между теми, кто борется с преступностью». Министр в шутку заметил: «Так сложилось, что Украина завоевала первое место. Прошу коллег не обижаться, просто мы готовимся к Евро-2012».

С украинской стороны в соревнованиях участвовали, в частности, сотрудники центрального аппарата МВД: начальник Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Леонид СКАЛОЗУБ, начальник Службы внутренней безопасности МВД Украины Василий СЛОБОДЯНИК, ректор Херсонского юридического института Николай ПЫХТИН, начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ и др.