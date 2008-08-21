Гурвиц уверен, что Одесса будет принимать матчи ЕВРО-2012

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ уверен, что Одесса - один из самых подготовленных к приёму матчей ЕВРО 2012 городов.

«Темпы подготовки к приёму матчей Чемпионата ЕВРО-2012, мне кажется, дают надежду, что Одесса станет основным принимающим украинским городом. Мы делаем для этого всё необходимое», - передаёт слова мэра одесский информационный портал od-news.com.

В то же время Э.ГУРВИЦ сказал, что не связывает перспективы изменения статуса города с возможным исключением Львова из числа принимающих матчи ЕВРО-2012 украинских городов.

Как сообщалось ранее, 20-21 августа в Одессе работает группа экспертов УЕФА, которые осматривают тренировочные базы «Отрада», «Совиньон», «Архитекторская» и изучают перспективы реконструкции Международного аэропорта «Одесса».