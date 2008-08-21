Осенью «Укрзализныця» приобретёт 7 высокоскоростных поездов

Уже в октябре-ноябре текущего года, в рамках подготовки железнодорожного транспорта Украины к Евро-2012, «Укрзализныця» приобретет семь высокоскоростных поездов с принудительным наклоном кузова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, об этом сказал первый заместитель Генерального директора «Укрзализныци» Николай ЛУХАНИН, отчитываясь о подготовке отечественных железных дорог к Евро-2012 перед экспертам УЕФА.

Он сообщил, что в 2010-2011 году «Укрзализныця»планирует приобрести еще семь таких поездов, рассчитанных на большое количество мест и оснащенных кафе-баром и специальным вагоном для инвалидов.

Первый заместитель Гендиректора «Укрзализныци» отметил, что для внедрения в Украине скоростного движения пассажирских поездов сейчас продолжаются ремонтно-строительные работы на направлениях с Киева к Донецку, Днепропетровску и Львову. “Мы работаем одновременно на всех основных направлениях – и западном, и восточном”, - сказал он.

М.ЛУХАНИН поинформировал, что уже осуществлены ремонтно-путевые работы на общую сумму 18,25 млн. евро и работы по хозяйству сигнализации и связи, электрификации и модернизации устройств электроснабжения на сумму почти 2,5 млн. евро.

Кроме того, по его словам, во время проведения Чемпионата на вокзалах будут открыты специальные кассы для болельщиков, в которых пассажиров будет обслуживать персонал со знанием английского языка.

“Я хочу заверить, что железнодорожники справятся с заданием по перевозке болельщиков, - сказал М.ЛУХАНИН. - Мы имеем опыт перевозки при больших наплывах людей, а пропускная способность железных дорог позволяет запускать достаточное количество дополнительных поездов”, - прибавил он.