Укравтодор отремонтирует дороги к Евро-2012 за 40 млрд грн

На выполнение работ по ремонту и строительству автодорог к Евро-2012 предусмотрено свыше 40 млрд грн., из которых более 26 млрд – средства государственного бюджета и почти 14 млрд – кредитные ресурсы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, об этом сказал заместитель председателя Укравтодора Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, докладывая о готовности дорожной инфраструктуры экспертам УЕФА.

“Основные моменты, на которых мы сосредоточиваем внимание – приведение в порядок сети дорог, которые соединяют принимающие города, подъездов к аэропортам и международным автомобильным пунктам пропуска”, - отметил М.БЕРЕЗОВСКИЙ. В первую очередь, прибавил он, внимание обращается на западное направление, где капитально ремонтируются дороги на маршрутах со Львова к международным автомобильным пунктам пропуска.

По словам заместителя председателя Укравтодора, во время подготовки к Евро-2012 будет построено 236 км. новых дорог, реконструировано 225 км. существующих дорог и капитально отремонтировано 4 тыс. 147 км. дорог.

“Мы ведем параллельные работы на разных участках дорог”, - отметил М.БЕРЕЗОВСКИЙ.