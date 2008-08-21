Правительство утвердило проект строительства линии метро в Донецк

Правительство утвердило проект строительства линии метро в Донецке общей сметной стоимостью 5,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, сроки строительства данной линии растянуты во времени.

«Сроки растянуты во времени, к Евро (чемпионат 2012 года – УНИАН) мы сделаем», - отметил он.

По словам министра, данным проектом строительства первой очереди метрополитена в Донецке предусматривается строительство линии метро от Олимпийского стадиона до станции «Пролетарская» и локомотивного депо.

Справка УНИАН. Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор.

В 2006 году Кабмин утвердил Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы стоимостью 9,5 млрд. грн. Согласно программе, Донецку предусматривается выделить на строительство метро 1,2 млрд. грн., в т.ч. 846 млн. грн. - из госбюджета, 241 млн. грн. - из областного и 118 млн. грн - из городского бюджетов.

В 2006 году на строительство метро в Донецке было затрачено 23 млн. грн.

В госбюджете на 2007 год для работ по прокладке донецкого метрополитена было предусмотрено 72,2 млн. грн.

После запуска первой линии будет строиться вторая линия метро, связывающая центр города с железнодорожным вокзалом. В проекте строительство еще одной - третьей линии метро.