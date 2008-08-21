В Донецке к Евро-2012 дефицит номеров в 5-звездочных отелях

Сегодня в Донецке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года существует дефицит номеров в 5-звездочных отелях и переизбыток - в 3- и 4-звездочных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, согласно требованиям УЕФА, «по балансу, если говорить о Донецке и прилегающих территориях, расположенных в радиусе доставки болельщиков, на сегодняшний день имеется дефицит 5-звездочных отелей – 416 номеров, плюс - переизбыток 4-звездочных отелей – 488 номеров и 3-звездочных отелей - на 188 номеров».

«Это с учетом тех номеров, по которым есть инвестиционные проекты и потенциальные инвесторы, плюс те, с которыми есть сегодня договоренности и гарантии владельцев, что на период Евро-2012 они смогут принять гостей», - отметил мэр.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что строительство отелей – «это не государственная программа, а инвестиционная программа», поэтому бизнесмен должен видеть в дальнейшем перспективу и окупаемость отеля после проведения чемпионата. «И не надо себя обманывать, что бизнесмен, который хочет построить объект недвижимости, не думает о том, как его объект будет окупаться», - заявил он.

Обобщая проблему, мэр выразил мнение, что «разница между 4-ю и 5-ю звездами отелей несущественная для футбольных болельщиков», и пояснил: «Допустим, в чем заключается комфортность 5-звездочного отеля - там должно быть 100 номеров, на них должно быть 70% парковочных мест; если это двухэтажная гостиница, то обязательно должен быть лифт, должно быть отделение SPA, всевозможные водные услуги и т.д.».

«Я думаю, что если этих трех услуг не будет, на болельщиках это не скажется. На последнем чемпионате европейцам удалось убедить, что, действительно, можно так», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.