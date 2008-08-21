Сборная Украины провела последнюю репетицию перед стартом ЧМ-2010

В среду, 20 августа, национальная сборная Украины провела товарищескую встречу против команды Польши, которая стала для подопечных Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО последней репетицией перед стартом квалификационного цикла ЧМ-2010.

С минимальным счетом - 1:0 - победу праздновали «сине-желтые», сообщает ФФУ.

В составе хозяев отметился Сергей КРАВЧЕНКО, воспользовавшись передачей Андрея ВОРОНИНА с правого фланга.

Украина - Польша 1:0.

Гол: КРАВЧЕНКО (45+2).

Украина: ПЯТОВ, ЯРМАШ, МИХАЛИК, ЧИГРИНСКИЙ, ШЕВЧУК, НАЗАРЕНКО (Гай, 73), ТИМОЩУК (ЛЕВЧЕНКО, 63), КРАВЧЕНКО (КАЛИНИЧЕНКО, 66), ГОЛАЙДО (МАНДЗЮК, 90+3), ВОРОНИН (ШЕВЧЕНКО, 46), МИЛЕВСКИЙ (ГОМЕНЮК, 58).

Польша: ФАБИАНСКИ, КОКОШКА (ЗАГОРСКИЙ, 46), ГОЛАНСКИ (КОВАЛЬЧИК, 19), ДУДКА, СМОЛЯРЕК (ГЕРРЕЙРО, 46), КЖИНОВЕК, ЕЛЕНЬ (ПАВЛОВСКИЙ, 79), ЖЕВЛЯКОВ, БЛАЩИКОВСКИЙ (МАЕВСКИЙ, 60), ЛЕВАНДОВСКИЙ, МУРАВСКИЙ (ПОЛЬЧАК, 46).

На послематчевой пресс-конференции наставник национальной сборной Украины отметил, что он в целом доволен действиями своих подчиненных. «В отличие от нашей команды, поляки принимали участие в чемпионате Европы, у них хорошо налажены игровые связки. Мы же пока еще находимся в поиске основного состава, который каждый раз претерпевает изменения. Чувствуется, что ребятам не хватает взаимного понимания. Невзирая ни на что, игроки выполнили те задания, о которых мы договаривались», - сказал МИХАЙЛИЧЕНКО.

По словам тренера, селекционный процесс продолжается. «К матчу с Беларусью кандидаты в сборную проведут еще по два-три матча в чемпионате и еврокубках, и я не исключаю появления в национальной команде новых имен. Могу сказать, что футболисты остались довольны состоянием газона и поддержкой болельщиков, но я все же надеюсь, что на следующем матче во Львове на стадионе «Украина» свободных мест не останется».