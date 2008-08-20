Эксперты УЕФА удовлетворены ходом реконструкции НСК ”Олимпийский”

Экспертная группа во главе с председателем департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ ознакомилась с ходом реконструкции НСК "Олимпийский", где планируется проведение финального матча Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

К сведению экспертов УЕФА предоставили проект реконструкции стадиона. Его презентацию провела немецкая компания GMP, с которой был подписан договор на выполнение проектных работ по реконструкции НСК "Олимпийский".

Во время презентации Министерством по делам семьи, молодежи и спорта были представлены графики выполнения первоочередных работ по реконструкции главной спортивной арены страны.

В частности, эксперты УЕФА были проинформированы, что уже проведены топогеодезические и геологические розыски, демонтировано 2 свето-информационных табло, чашу олимпийского огня, завершаются работы по демонтажу сидений, первой осветительной опоры, начат демонтаж второй осветительной опоры и репортажно-информационного комплекса, продолжаются работы по демонтажу торгово-развлекательного комплекса "Троицкий".

Инспекторы УЕФА также получили исчерпывающие ответы относительно процедуры финансирования всех этапов реконструкции стадиона.

Подводя итоги презентации, М.ТИММЕР отметил качественное продвижение проекта реконструкции НСК "Олимпийский" за последний месяц. Он предоставил ряд рекомендаций относительно всех требований УЕФА к стадионам класса "элит", которые необходимо учесть во время реконструкции.

Председатель экспертной группы заметил, что обновленный НСК "Олимпийский" должен отвечать всем требованиям УЕФА для проведения матчей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Киевгорстрой» определена генеральным подрядчиком по демонтажных работах на НКС «Олимпийский». Тендер по выбору генерального подрядчика работ по реконструкции НКС «Олимпийский» будет объявлен позже.

Согласно проекту реконструкции и утвержденному графику работ, реконструкция НСК «Олимпийский» будет завершена до 2010 года.

Разработку проектной документации относительно реконструкции стадиона осуществляет немецкое архитектурное бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Предусмотрено три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).