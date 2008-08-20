Львовяне просят немцев помочь с подготовкой к Евро-2012

Делегация Львовского городского совета сегодня посещает Германию с рабочим визитом, во время которого запланированы переговоры относительно последующего сотрудничества в рамках развития инфраструктуры города к ЕВРО-2012.

Как сообщают во Львовском горсовете, во время визита предусмотрено провести две встречи в Лейпциге и Франкфурте.

В Лейпциге городские должностные лица планируют встретиться с компанией «Verkehrs-Consalt», которая занималась подготовкой коммунального транспорта города к чемпионату мира по футболу в Германии в 2006 году. «Мы привлекаем эту компанию к сотрудничеству в рамках предоставления помощи, которая финансируется правительственным агентством GTZ», - заметил начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского городского совета Сергей КИРАЛЬ.

«Verkehrs-Consalt» будет оказывать поддержку Львову в рамках подготовки города к ЕВРО-2012 в определении новых проектов, учебе персонала и программном обеспечении для контроля за движением транспорта.

Во Франкфурте состоится встреча с представителями немецкого банка KFW, во время которой будет обсужден вопрос предоставления гранта 500 тыс. евро на разработку и еще 20 млн. евро на реализацию т.н. Urban Mobility Plan (плана реализации проектов улучшения системы транспорта и дорог Львова). Еще одним важным аспектом визита станет анализ должностными лицами городского совета технико-экономического обоснования Евроколеи, что был осуществлен при финансовой поддержке банка KFW.

По результатам поездки будет договорено о плане действий по реализацию проектов при поддержке GTZ и механизм использования 500 тыс. евро грантовых средств от банка KFW. Этот механизм включает мероприятия по проведению открытого тендера, приглашению участников, выбор победителя, заключение соглашения и саму реализацию проектов.