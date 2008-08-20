Донецкая железная дорога готовится к ЧЕ-2009 среди молодежи

Донецкая железная дорога активно ведет реконструкцию участка Донецк—Мариуполь, который поможет на должном уровни провести Чемпионат Европы по футболу среди молодежи в 2009 году.

Об этом информирует официальный сайт Донецкой ОДА.

На первом этапе запланирована модернизация участка Донецк—Волноваха: шести вокзальных комплексов, постов для дежурных на переездах, платформ, перронов, а также всех зданий и сооружений, которые входят в инфраструктуру участка. Внедряются современные энергохранящие технологии, реконструируются здания, устанавливаются металлопластиковые окна и двери, применяются фасадные системы с обязательным утеплением стен, обновляется кровля; все здания имеют автономное энергоотопление.

Упорядочивается и озеленяется территория. Каждая станция запроектирована в специальной цветной гамме, которая подчеркнет ее индивидуальность.

В проектных разработках отдельное внимание уделяется улучшению сервиса для пассажиров, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. На станциях создаются пандусы и туалеты для инвалидов. Кроме этого, значительно улучшат условия труда (новая техника и мебель) для железнодорожников.

Второй этап начнется в середине сентября, он предусматривает комплексную модернизацию участка Волноваха—Мариуполь. На сегодняшний день выполнено приблизительно 60% работ от всего запланированного объема.