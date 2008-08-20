Аэропорт «Киев» будет принимать туристов на европейском уровне

Аэропорт «Киев» («Жуляны»), который имеет статус международного с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу Украины, после реконструкции действующего терминала и строительства нового в 2,5 раза увеличит отправление пассажиров и пассажиропоток будет составлять 550 человек в час.

Об этом заявил первый заместитель председателя КМДА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, информируя о ходе реконструкции аэропорта, сообщает пресс-служба КМДА.

Кроме того, по словам первого заместителя мэра, европейского уровня достигнет качество обслуживания пассажиров.

А.Голубченко сообщил, что реконструкции подлежат: аэродром (усиление несущей возможности аэродромных покрытий – искусственной взлетно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, мест стоянок самолетов, перрона); действующий пассажирский терминал и привокзальная площадь.

«После модернизации объекта в аеропорті появится новый международный пассажирский терминал пропускной способностью 250 пассажиров в час и крытый паркинг на 500 автомобилей», - отметил первый заместитель председателя КМДА.

Он прибавил, что реконструкция аэродрома будет длиться до апреля 2009 года, а все другие объекты будут реконструированы до 2012 года.

В КМДА напоминают, что реконструкция аэропорта «Киев» («Жуляны») осуществляется в рамках подготовки столицы к проведению чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».