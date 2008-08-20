ФИФА запретила отборочный матч в Грузии

ФИФА решила перенести на нейтральное поле отборочный матч чемпионата мира-2010 между сборными Грузии и Ирландии, который состоится 6 сентября.

В заявлении ФИФА говорится, что такое решение вызвано недавними событиями в Грузии, что повлияло на безопасность внутри страны, сообщается на сайте uefa.com.

ФИФА добавила, что внимательно следила за ситуацией в Грузии, а также обратила внимание на просьбу УЕФА - Европейский футбольный союз ранее предложил всем грузинским клубам проводить свои еврокубковые матчи на нейтральной территории.

Футбольная федерация Грузии (ФФГ) до 26 августа должна определиться, где национальная команда примет ирландцев 6 сентября.

В этой встрече грузины будут номинальными хозяевами.