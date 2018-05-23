О туманных перспективах евро-стадиона во Львове

После почти годовой бесплодной болтовни на тему светлого будущего для Украины от Евро-2012 произошло то, что и должно было случиться – как всегда неожиданно прибыла плановая инспекция УЕФА, решающая для Евро в Украине. Каждый город-хозяин будущего футбольного праздника готовился к ней по-своему, однако такой бурной и в то же время безрезультативной деятельности, которая развернулась во Львове, небыло, по-видимому, нигде (столица с ее ТРК "Троицким" и НСК "Олимпийским", как и положено, вне конкуренции).

Так что имели в городе Льва. Сначала – головокружение от успеха, заверения мэра Андрея САДОВОГО и местной власти о блицкриге со строительством нового стадиона и тому подобное. Однако чем дальше, тем меньше становился лагерь оптимистов и до августа, кажется, таким остался лишь городской председатель. А.САДОВИЙ продолжал заверять, что активный переговорный процесс с инвесторами и подрядчиками продолжается и очень успешно. Наверно, доверяя градоначальнику, депутаты горсовета с легким сердцем ушли на летние каникулы. Но…

Начался август, а инвестора, готового вложить 1 млрд грн (ориентировочно столько стоит строительство спорткомплекса) все еще не было. Перспектива посрамиться на всю страну и на всю Европу заставила городскую власть искать спонсора в пожарном порядке и его находят. Нет, это не кто-то из отечественных акул бизнеса, это, как во все века в Украине, "когда дерутся паны…" груз ответственности ложится на плечи людей, общества.

4 августа 76 депутатов Львовского горсовета проголосовали за постановление «О заключении управлением капитального строительства договора генерального подотряда строительства в г. Львове на ул. Стрыйская – кольцевая дорога стадиона на не менее чем 33 000 зрителей, который отвечает современным требованиям УЕФА для проведения матчей финальной части чемпионата Европы». Суть этого решения простая – начать строительство спортивной арены, потратив на это 80 млн. грн из бюджета развития Львова.

В соответствии с этим постановлением городской совет выделяет средства из 220 млн грн, предусмотренных в бюджете развития города на финансирование всех объектов к "Евро-2012". Однако сейчас окончательный список этих объектов не определён, а будет приниматься осенью, когда и определят на какие объекты потратить остальные 140 млн. грн.

Вот и все, вопрос будто решен, инспекторам УЕФА есть что показать, но поверят ли они, что через 20 месяцев строительство успешно завершится после того, как в самом Киеве лишь при активных усилиях Президента Виктора ЮЩЕНКО с третьего раза начали реально демонтировать ТРК "Троицкий" – главное препятствие на пути к мечте в столице. Что уже говорить о Львове, от которого центральная власть находится очень далеко.

Кроме этого, не все так просто в самом городе. Общественный форум Львова сразу же после решения горсовета выступил с открытым заявлением и призывал львовян задуматься: целесообразно ли, чтобы такой дорогой, без преувеличения, ценой состоялись во Львове две игры футбольного чемпионата? ГФЛ подозревает, что ценой такого масштабного строительства для города станут не построенные садики и школы, не отремонтированные крыши, разбитые дороги (ведь годовой бюджет города тоже 1 млрд грн, как и стоимость стадиона). Активисты общественности предложили решить такие важные для города вопросы путем референдума. А какими будут его результаты – однозначно предусмотреть тяжело.

18 августа ГФЛ провела небольшое исследование общественного мнения и определила, что при соответствующей разъяснительной работе мэра не поддержат. Если ставить вопрос "Согласны ли львовяне на строительство новой спортивной арены за средства городского бюджета?" – большинство отвечает утвердительно. Но если прибавить, что всё это – ради двух игр, а в результате город может остаться без ремонта детсадов, школ и ЖКХ – позиции изменяются с точностью до наоборот.

То же касается и других путей наполнения казны евро-стадиона, предложенных городской властью, – получение кредита и продажа коммунальной собственности, а именно объектов недвижимости и земельных участков. Вот как раз 18 августа принято решение прекратить действие восьмимесячного моратория и возобновить аукционную продажу земли. Но это тоже неоднозначно воспринимается обществом, поскольку существуют опасения, что город распродаст всю свою недвижимую собственность, и опять же ради двух игр в 2012 году.

На этом фоне заверения городского гововы А.САДОВОГО и его заместителей о том, что есть сэкономленные средства с прошлого года, а деньги, которые выделят на спортивную арену, не отнимут у детей, виглядят достаточно оптимистичными и им хочется верить. Но это последний шанс мерской команды довести свою управленческую эффективность. Депутаты горсовета, признавая, что 4 августа голосовали за 80 миллионов будучи припертыми в глухой угол, не собираются дальше терпеть. Большинство из них настроены решительно и готовы, в случае отсутствия реальных сдвигов в подготовке к футбольному чемпионату, уже в сентябре инициировать роспуск горсовета и перевыборы городского головы Львова.

Но нельзя просто критиковать львовскую власть, не замечая результатов ее работы. Как бы то ни было, а все же можно похвастаться подписанным договором генподряда с австрийской компанией Alpine Bau и фактическим началом 15 августа строительства спортивной арены. И не важно, что на определенном участке лишь скосят траву, снимут плодородный слой почвы и установят ограждение стройплощадки. Все же хочется быть оптимистом и верить, что это первый, самый трудный шаг, и "процесс пошел". Не было бы поздно...

P.S. Эксперты УЕФА проверяют состояние подготовки спортивной инфраструктуры украинских городов-хозяев (с 18 по 22 августа) и уже утвердили отчет Львова, снизив риски строительства стадиона с высокого уровня до среднего. Но в Харькове или Одессе показатели могут быть лучшими, инспекторы не говорят свои оценки. О вероятном решении исполкома УЕФА мы узнаем после встречи в Нёне 15 сентября, когда будут выработаны рекомендации относительно окончательного определения городов, в которых пройдут матчи чемпионата. И будет очень досадно, если решение Исполнительного комитета почтенного Союза европейских футбольных ассоциаций будет не на пользу Львова.

Владимир Сидоренко, по сообщениям официального сайта Львовского горсовета, “Львовского портала”, "Западной информационной корпорации" и портала ZAXID.NET.