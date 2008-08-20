Эксперты УЕФА утвердили отчет Львова по строительству стадиона

Эксперты УЕФА сообщили, что оценка рисков строительства стадиона во Львове будет снижена с высокого уровня до среднего.

Таким является результат итогового отчетного совещания по подготовке стадионов и тренировочных полей при участии экспертов УЕФА и представителей городов, принимающих ЕВРО-2012, сообщают во Львовском горсовете.

По словам директора департамента ЕВРО-2012 Олега ЗАСАДНОГО, инспекторы УЕФА выслушали его презентацию, а также поставили несколько вопросов представителям Альпины (генподрядчика строительства стадиона во Львове - УНИАН), которые присутствовали на совещании, и предоставили одобрительную оценку подготовке Львова к ЕВРО в части строительства стадиона и подготовки тренировочных полей.