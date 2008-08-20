Во Львове сегодня товарищеский матч между сборными Украины и Польши

Сегодня на стадионе «Украина» в 19:00 часов состоится товарищеская встреча по футболу между национальными сборными командами Украины и Польши.

Как сообщают во Львовском горсовете, впервые организация футбольного матча при участии национальной команды Украины положена на органы местной власти.

«Федерация Футбола Украины рассматривает эту встречу как последнюю репетицию перед ответственным матчем со сборной Беларуси в отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года, который пройдет у ЮАР», - сказал заместитель исполнительного директора ФФУ Василий ЗАБРОДА.

По словам председателя Федерации футбола Львовской области Ярослава ГРИСЬО, во время матча будут приняты меры повышенной безопасности.

Я.ГРИСЬО также отметил, что на поединке будет присутствовать вице-премьер министр Украины Иван ВАСЮНИК и представитель УЕФА, который отвечает за подготовку стадиона к ЕВРО-2012.