Эксперты УЕФА инспектируют аэропорт Днепропетровска

Сегодня в Днепропетровске эксперты УЕФА знакомятся с подготовкой местного аэропорта к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, во время встречи с руководством аэропорта состоится презентация части выполнения генерального плана подготовки аэродрома к будущему чемпионату, осмотр объектов, которые находятся в стадии строительства или реконструкции.

Вчера группа экспертов УЕФА ознакомилась с состоянием тренировочной базы ФК "Днепр".

Свои выводы и обоснования оценки эксперты УЕФА представят после 22 августа. Тогда же эксперты сделают окончательные выводы относительно подготовки к футбольному чемпионату всех регионов Украины, которые будут принимать у себя Евро-2012.

как сообщал УНИАН, с 18 по 22 августа в Украине работает группа экспертов УЕФА, которые определяют состояние подготовки инфраструктуры, транспорта, спортивных баз, стадионов к проведению чемпионата Европы по футболу2012 года в каждом из городов, где состоятся матчи.