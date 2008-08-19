23-24 августа в Брюсселе отметят День независимости Украины

23-24 августа в столице ЕС Брюсселе состоятся мероприятия, посвященные Дню независимости Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сказал президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ.

Он отметил, что в этом году, как и в прошлом всемирно известен “Manneken Pis” (Писающий мальчик) будет одет в украинский костюм. Эта церемония будет проходить 24 августа. По его словам, в это время будут петь украинские песни, состоятся народные гуляния, дружеское фотографирование, распространение полиграфии и сувенирной продукции.

Он отметил, что все мероприятия будут связываться с приветствием прихода “Евро-2012” в Украину. О.ТОЛКАЧЕВ выразил надежду, что проведение акции в этом году будет способствовать узнаваемости Украины в связи с проведением “Евро-2012”.

Он также сообщил, что празднование в Брюсселе будет длиться два дня. В частности, 23 августа в 19 часов начнется большая праздничная вечеринка, в которой будут участвовать больше 250 украинцев из всей Бельгии и соседних государств.

Основатель Сообщества футбольных болельщиков “За! Красивый футбол” Вадим СКРИПНИК отметил, что для Украины необходимо формирование позитивного имиджа, в частности, и со стороны общественности. Он отметил, что за спиной “Писающего мальчика”, одетого в украинский костюм, будет висеть призыв “Welcome EURO-2012!”, вышитый на украинском флаге.

Председатель всеукраинской молодежной общественной организации “Лига молодежи Украины “Молодая сила” Зиновий ЧЕРПИЦКИЙ и заместитель председателя этой организации Андрей МЯНОВСКИЙ отметили, что они планируют провести молодежный опрос украинцев в Брюсселе и киевлян относительно их отношения к “Евро-2012”.