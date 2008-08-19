Львов готов принимать матчи национальной сборной Украины

Все подготовительные работы к футбольным матчам при участии национальной сборной Украины во Львове завершенные, город готов встречать лучшие футбольные команды.

Об этом сегодня сообщил директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Алексей ПОБУРКО, передает официальный портал Львовского горсовета.

В частности, с целью организации футбольных матчей в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, Львовский городской совет совместно с Львовской облгосадминистрацией создали организационный комитет, который возглавляет т.в.о. головы Львовской ОДА Николай КМИТЬ, а его заместителем является городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Организаторы сообщают, что во время футбольного поединка будет обеспечена охрана правопорядка на трибунах. Также в пределах стадиона будут стоять 4 машины скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, Федерация Футбола Украины предоставила Львову право организовать и провести два футбольных матча при участии национальной сборной: 20 августа сборная Украины встретится в товарищеском матче с сборной Польши, а 6 сентября состоится отборочный поединок к Чемпионату Мира 2010 года в ЮАР между национальными сборными Украины и Беларуси.