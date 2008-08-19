Львовяне против стадиона к «Евро-2012» за счет города

Сегодня Общественный форум Львова обнародовал результаты опроса по определению общественного мнения относительно того, поддерживают ли львовяне строительство стадиона в городе за средства городского бюджета.

Как сообщает «Западная информационная корпорация» (ZIK), опрос проводился вчера с 10.30 до 15.00 на пяти участках в два этапа с помощью специальных запатентованных электронных табло. Все опрошено 3 090 респондентов.

За словами координатор ОФЛ Олега МАЦЕХА, во время первого этапа опроса респонденты отвечали на вопрос «Поддерживаете ли вы строительство стадиона к «Евро-2012» во Львове за средства городского бюджета?». 58% опрошенных поддержали такое строительство, 37% – против, а не знали, как ответить, – 5%. Опрос длился около двух часов, опрошено 1 545 человек.

Абсолютно противоположными стали результаты второго этапа опроса, на который ответили тоже 1 545 респондентов. Когда волонтеры, проводившие опрос, дали львовянам некоторые разъяснения, а именно «Поддерживаете ли Вы строительство еще одного стадиона во Львове для двух игр «Евро-2012» за средства городского бюджета взамен строительства и ремонта детских садиков, школ, дорог и тому подобное?», были получены следующие результаты: «нет» – 60%, «да» – 36%, и только 4% – «не знаю». “Следовательно, можно сделать вывод, что когда Львовский городской совет проголосовал за выделение из городского бюджета 80 млн. грн, а в СМИ было заявлено, что, наконец Львов нашел способ финансирования стадиона, львовяне эту информацию восприняли спокойно, поскольку просто не поняли, какими будут последствия и какая цена выделения средств из бюджета города», – отметил О.МАЦЕХ.

По словам волонтера ГФЛ Екатерины ПРОХОРЕНКО, около 20% прохожих просто не обратили внимания на опрос, который может свидетельствовать об отсутствии у них общественной активности или нежелания ее обнародовать. Еще немного больше 20% прохожих подходили к стенду с вопросом, читали его и, не дав на него ответа, шли дальше. Однако больше половины жителей показали активную общественную позицию и приняли участие в опросе.

«При ответе на первый вопрос «нет» отвечали молодые люди, в возрасте от 18-20 до 45 годов. «Да» отвечали обычно мужчины, спортивные фанаты и ребята, в возрасте до 25 лет. Второй вопрос у женщин вызывал реплики наподобие «Почему именно из бюджета?», а у мужчин «А разве нет инвестора?», что свидетельствует о низком уровне информирования общественности о событиях во Львове.