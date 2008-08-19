Польша готовится к матчу с Украиной

Вчера сборная Польши провела две тренировки перед контрольным матчем с Украиной, а сегодня, 19 августа, польская команда прилетит во Львов, где продолжит подготовку к встрече, сообщает football.ua.

Список игроков, ведущих подготовку к матчу с украинской сборной, выглядит следующим образом:

Вратари: Артур Боруц (Селтик, Шотландия), Лукаш Фабиански (Арсенал, Англия);

Защитники: Павел Голански (Стяуа, Румыния), Адам Кокошка (Эмполи, Италия), Михал Жевлаков (Олимпиакос, Греция), Марцин Ковальчик (Динамо Москва, Россия), Петр Польжак (Краковия);

Полузащитники: Мариуш Левандовски (Шахтер, Украина), Дариуш Дудка (Осер, Франция), Рафал Муравски (Лех), Яцек Кшинувек (Вольфсбург, Германия), Радослав Майевски (Полония), Якуб Блащиковски (Боруссия Д, Германия), Рожер Геррейро (Легия);

Нападающие: Иренеуш Йелень (Осерр, Франция), Шимон Павловски (Заглебье), Эусебиуш Смолярек (Расинг, Испания), Томаш Захорски (Горник З).

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч между сборными командами Украины и Польши состоится во Львове на стадионе «Украина» 20 августа в 19.00.