Суркис заявляет, что не предавал национальных интересов Украины

Председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС отмечает, что не предавал национальных интересов Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлению Г.СУРКИСА, которое он сделал в связи с распространенной вчера, 18 августа, информацией о якобы его причастность к проекту “Выборы-2010”, который координируется из Москвы.

“Еще год назад, сразу после победы в Кардиффи, я четко и однозначно заявил о своих жизненных приоритетах на ближайшие пять лет. Во многих интервью на эту тему я акцентировал внимание общественности на том, что все без исключения работники ФФУ во главе со мной являются людьми аполитичными, поскольку ни один политический проект и близко не даст тех дивидендов, которые реально принесет обществу Евро-2012”, - сказал Г.Суркис.

Он также отметил, что “с тех пор не изменил своих взглядов на политику”.

“Потому прошу не спекулировать на моем имени и не отвлекать меня от неотложных вопросов подготовки к проведению финального турнира чемпионата Европы из футбола 2012 года. А что касается упрека об измене национальных интересов, то это точно не обо мне, потому что настоящей изменой и преступлением перед нынешними и грядущими поколениями будет потеря проекта Евро-2012. Я публично заявлял об этом перед высшим руководством государства и могу повторить это опять”, - идет речь в заявлении Г.СУРКИСА.

Как сообщал УНИАН, 18 августа, заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст к правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особенным вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.Тимошенко на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» положенная на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.