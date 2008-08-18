НСК «Олимпийский» будет демонтировать «Киевгорстрой»

Холдинговая компания «Киевгорстрой» определена генеральным подрядчиком по выполнению демонтажных работ на НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил в интервью журналистам вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК за результатами межведомственного заседания.

При этом, по его словам, тендер по выбору генерального подрядчика работ для реконструкции НСК «Олимпийский» будет объявлен после завершения демонтажа нижнего яруса стадиона, который будет осуществлен на протяжении одного-полутора месяцев

И.ВАСЮНИК также сообщил, что согласно с проектом реконструкции НСК «Олимпийский», разработанного немецкой компанией GMP von Gerkan, Marg und Partner, будет демонтирован только нижний ярус стадиона.

«Это позволяет нам надеяться на то, что все работы из реконструкции НСК «Олимпийский» будут выполнены в срок – до конца 2010 года», - прибавил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 3 июля с.г. строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве матчей Евро-2012.

7 августа министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что государственное предприятие НСК "Олимпийский" подписало договор на выполнение работ из реконструкции стадиона с немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.