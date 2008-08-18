В Правительстве надеются, что УЕФА выведет НСК «Олимпийский» из списка наиболее рискованных объектов Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК надеется, что в ближайшее время УЕФА выведет Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» из списка наиболее рискованных объектов при подготовке к чемпионату Европы из футбола 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он сообщил в интервью журналистам, комментируя результаты заседания Межведомственной рабочей группы из реконструкции НСК «Олимпийский».

По словам І.ВАСЮНИКА, с 5 июля – с момента начала работы Межведомственной группы – в процессе реконструкции НСК «Олимпийский» состоялись существенные сдвиги.

«Это позволяет нам надеяться, что в связи с тем, что Украина осуществила большой прогресс в подготовке к Евро-2012, эксперты УЕФА примут решение о выведении НСК «Олимпийский» из списка наиболее рискованных об`єктів», - отметил І.ВАСЮНИК.

Он также сообщил, что согласно с проектом реконструкции и утвержденному графику работ реконструкция НСК «Олимпийский» будет завершена до 2010 года.

«Эти сроки и график работ согласованы с экспертами УЕФА», - подчеркнул І.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 3 июля с.г. строительная компания ВАТТ «Мостобуд» начала работы из реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве матчей Евро-2012.

7 августа министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что государственное предприятие НСК "Олимпийский" подписало договор на выполнение работ из реконструкции стадиона с немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Сегодня, 18 августа, руководитель дирекции из строительства и реконструкции НСК «Олимпийский» Василий ОГОРОДНИК во время дежурного заседания Межведомственной рабочей группы сообщил, что первоочередные работы из реконструкции НСК ведутся согласно с графиком.