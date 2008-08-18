Найдены имена учасников первого в Украине футбольного матча

Свой лепту в подготовку к чемпионату Евро-2012 внес львовский историк Богдан ЛЮПА, который в одном из городских архивов нашел фамилии участников первого футбольного матча на территории современной Украины, состоявшегося во Львове в конце XIX века.

Подробности этой игры войдут в проспект, который выйдет печатью в канун будущего футбольного форума, сообщает “Спортивная газета”.

Как рассказал Б.ЛЮПА, днем рождения украинского футбола считается 14 июля 1894 года, когда на стадионе в Стрыйском парке встретились команды Львова и Кракова. Наши игроки и не подозревали, что их имена войдут в историю - Ксенофонт ТЕОДОРОВИЧ, Северин РУДНИЦКИЙ, Александр КОЗЕЛ и другие.

Первый мяч в истории отечественного футбола забил 16-летний львовский студент учительской семинарии Владимир ХОМИЦКИЙ.

Недавно в Стрыйском парке в честь рождения украинского футбола установили памятный знак. Он станет одним из пунктов посещений болельщиков Евро-2012.