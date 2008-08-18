Важной составляющей подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года является реконструкция автомобильных путей. В частности, как заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, для начала строительства дорог к Евро-2012 необходимо 5 млрд. грн гарантий, передает “Голос Украины”.

«У нас осталось три года до Евро-2012. Стоимость километра дороги ежегодно растет на 26 процентов. Для того, чтобы не допустить роста цен на их строительство, нам нужно построить 4 тыс. километров дорог, а для начала этого строительства нам необходимо выделить 5 млрд. гривен гарантий. Если мы этого не сделаем, в ближайшие три-четыре года нам придется вести строительство дорог просто из государственного бюджета», -сказав В. ЮЩЕНКО.

Как стало известно, подготовка автодорог к Европейскому чемпионату по футболу будет стоить Украине 90 млрд. грн. Подсчеты базируются на нынешних ценах, поэтому до 2012 года сумма может превысить и стомиллиардную отметку.

Кроме того, по словам министра экономики Украины, на данный момент работы, предусмотренные отраслевой программой, фактически прекращены, сообщает Украинский бизнес-ресурс.