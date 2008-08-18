Жалоба Платини – безответственный шаг киевских экологов?

Письмо киевских экологов к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с письменной просьбой не допустить уничтожения киевской природы в связи с развитием инфраструктуры под проведение Евро-2012 есть безответственным шагом.

Так считает начальник Управления охраны окружающей природной среды Киевскрй городскрй государственной администрации Владимир ТРОКОЗ, сообщает «Главред».

«Что касается письма Мишелю Платини от экологов из НЭЦУ – то это безответственный шаг с их стороны, - сказал В.ТРОКОЗ.

«Посмотрите на Грузию – там сейчас тяжело. Обращаются журналисты к оппозиционеру – он говорит, что не будет комментировать действия власти, так как стране сейчас тяжело и он должен поддержать свою страну, не вдаваясь во внутреннюю борьбу. Что же происходит у нас – какие-то люди, не попытавшись разобраться, сотрудничать с госструктурами, комплексно подойти к проблемам экологии столицы, пишут ПЛАТИНИ и выставляют не только нас, а и себя и всю Украину в негативном свете! Что касается их обвинений - мы не знаем ни единого случая, чтобы под какой-нибудь проект инфраструктурного строительства для Евро-2012 был землеотвод в зеленых зонах столицы. Об этом наше управление заявляет совершенно ответственно», - подчеркнул высокопоставленный столичный чиновник.

Как сообщал УНИАН, киевские экологи обратились к М.ПЛАТИНИ с просьбой не допустить уничтожения столичной природы ради Евро-2012. Глава Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Игорь СИРЕНКО, объясняя свою позицию, охарактеризовал положение киевских зеленых зон в ближайшей перспективе, как критическое.