НСК «Олимпийский» реконструируют по графику - дирекция

Первоочередные работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» проводятся согласно с графиком.

Об этом 15 августа на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» под председательством Вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА сообщил руководитель дирекции по строительству и реконструкции НСК «Олимпийский» Василий ОГОРОДНИК.

Как отмечается на официальном сайте Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, на заседании также было решено еще до введения в эксплуатацию предусмотреть в штатном расписании НСК «Олимпийский» должность заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации стадиона. Это решение принято с целью заблаговременной организации менеджмента центральной спортивной арены страны согласно технологий и правил УЕФА.

Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Федерацией футбола Украины было поручено сформировать квалификационные требования и предложить возможные кандидатуры на отмеченную должность