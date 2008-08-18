Хотят ли львовяне стадион к «Евро-2012» за деньги городского бюджета?

Сегодня, 18 августа, Общественный форум Львова проводит опрос жителей города относительно строительства стадиона к «Евро-2012». Целью мероприятия является определение общественного мнения львовян – поддерживают они или нет строительство этого стадиона за средства городского бюджета.

Об этом сообщает ZIK - «Западная информационная корпорация».

Опрос ОФЛ проводят волонтеры с помощью специальных электронных стендов. Проходит оно в два этапа по два часа каждый: сначала респонденты будут отвечать на вопрос «Поддерживаете ли Вы строительство стадиона к «Евро-2012» во Львове за средства городского бюджета?». Второй опрос: «Поддерживаете ли Вы строительство еще одного стадиона во Львове для двух игр «Евро-2012» за средства городского бюджета взамен строительства и ремонта детских садиков, школ, дорог и тому подобного?».

Опрос начался около 10.30 на семи участках.

Организаторы акции обещают объявить результаты исследования общественного мнения уже в 15 часов.