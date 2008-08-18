”Шахтер” - ”Металлист” – 2:2

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" вчера, проигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча, свёл домашний матч против харьковского "Металлиста" к ничье.

Об этом сообщает сайт европейского футбола uefa.com.

Харьковчане первые открыли счет - ударом со штрафного метрах с 25 от ворот бразилец Жажа Коэльо забил гол. На последней минуте первого тайма молдавский защитник "Металлиста" Виталий Бордиян забил второй мяч в ворота "Шахтера" - 2:0.

Однако горняки нашли в себе силы изменить ход игры. Благодаря дублю Брандао "Шахтер" завершил поединок в ничью.

Итоговые 2:2 осложнили турнирные позиции обоих претендентов на лидерство в премьер-лиге. "Шахтер" занял 7-е место в середине таблицы, набрав в пяти стартовых турах лишь шесть очков. А "Металлист", до того обыгравший в Киеве "Динамо" (2:1), уступил вторую позицию столичной команде - с 10-ю очками "Динамо" вышло на второе место в таблице, где отстает на 5 пунктов от донецкого "Металлурга".