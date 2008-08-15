Украина предлагает китайцам участвовать в подготовке к Евро-2012

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с КНР в подготовке к ЕВРО-2012 и готовая предложить китайской стороне ряд инвестиционных проектов по строительству транспортной, туристической и спортивной инфраструктуры.

Об этом в ходе рабочего визита в Пекин заявил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, сообщает правительственный портал.

Во время встречи с сопредседателем Межправительственной украинско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, заместителем министра торговли КНР Юй ГУАНЧЖОУ І.ВАСЮНИК поинформировал о мероприятиях, которые проводятся в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы из футбола в 2012 году.

В свою очередь Ю.ГУАНЧЖОУ попросил, чтобы при подготовке к заседанию Межправительственной комиссии в октябре предоставили китайской стороне перечень объектов для строительства и реконструкции, которые входят в Государственную программу подготовки к ЕВРО-2012.