Руководство ”PL2012” удовлетворено строительством стадиона в Гданске

Руководство польского Союза "PL2012", ответственного за создание инфраструктуры для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, положительно оценивает выполнение работ по строительству стадиона в Гданске (северо-запад страны).

Об этом заявил президент Союза "PL2012" Марчин ХЕРРА после проверки графику выполнения работ по сооружению в городе стадиона "Балтик Арена", сообщает Комитет общественного контроля ЧЕ-12.

М.ХЕРРА также отметил, что о стадионе не следует думать лишь в контексте двух-трех недель проведения футбольного еврофорума. По его словам, это начало реализации стратегического плана обустройства инфраструктуры всей страны.

Президент Союза Бюро инвестиций Евро-2012 в Гданске (BIEG) Ришард ТРИКОСКО в этом контексте поинформировал, что в ближайшее время в городе создадут группу, которая будет заниматься формированием принципов использования потенциала "Балтик Арены" после Евро-2012.

Руководитель BIEG также обратил внимание на то, что необходимо внести изменения в закон об организации Евро-2012 в Польше, чтобы иметь возможность выпустить облигации, от продажи которых будет зависеть строительство спортивного сооружения в Гданске.

По словам Р.ТРИКОСКА, стоимость облигаций будет составлять ориентировочно 400 млн. злотых (200 млн. долларов США). Остальные средства -144 млн злотых, (72 млн. долларов) организаторы планируют получить от Министерства спорта РП, а также из бюджета Гданск. Общая стоимость строительства "Балтик Арены" оценивается в 620-650 млн. злотых (310-325 млн. долларов).

Стадион "Балтик Арена" будет иметь длину 227 метров, 194 метра ширины и 45 метров высоты. Вокруг стадиона на площади 16 тыс. кв.м будут располагаться парки и развлекательные центры. Стадион и сопутствующие объекты займут 40 га территории города.