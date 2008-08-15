Куйбида: часть средств для ликвидации последствий стихии возьмут из Евро-2012

Часть средств, необходимых для восстановления разрушенных в результате наводнения объектов, будет временно переориентирована из программ по подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

«После стихии, оценив убытки, мы должны определить приоритетность, чтобы отреставрировать замки, которые пострадали, или дороги», - сказал он.

Министр уверен, что вреда от временной переориентации средств программ по подготовке к Евро-2012 не будет.

По его данным, по состоянию на 14 августа в Западной Украине в результате стихии остаются разрушенными 947 объектов.

Всего же в западных регионах от стихии пострадало 28 тыс. 954 объекта, из них нуждаются в капитальном ремонте 7 тыс. 797 объектов, в текущем ремонте – 20 тыс. 210 объектов.

Министр сообщил, что наиболее пострадала от наводнения Черновицкая область, где полностью разрушено 593 объекта (нуждаются в капремонте – 1793 объекта, в текущем ремонте – 2646 объектов) и Ивано-Франковская область, в которой полностью разрушено 281 объект (нуждаются в капремонте – 4778 объекта, в текущем ремонте – 10630 объектов). В Винницкой области пострадали 795 объектов (13 – разрушены, 327 – нуждаются капремонте, 455 – в текущем ремонте), в Закарпатской – 1546 (27 – разрушены, 57 – нуждаются в капремонте, 1462 – в текущем ремонте), во Львовской области - 5406 (15 объектов разрушены, 566 – нуждается в капремонте, 4825 – в текущем ремонте), в Тернопольской – 486 (18 объектов разрушены, 276 – нуждается в капремонте, 192 – в текущем ремонте).

В.КУЙБИДА отметил, что специалистами министерства составлены перечни всех жилых домов и объектов социально-культурной сферы в пострадавших регионах, перечни сведены в единый документ, а также составлена ориентировочная стоимость выполнения ремонтных работ и работ по новому строительству.