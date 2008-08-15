Черчесова отстранили с поста главного тренера ”Спартака”

На следующий вечер после разгромного поражения от киевского "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА руководство "Спартака" отстранило от работы с командой главного тренера Станислава ЧЕРЧЕСОВА.

Причина такого решения – "неудовлетворительные спортивные результаты", указано на официальном сайте клуба.

Девятого августа "Спартак" потерял дома очки во встрече с аутсайдером российской премьер-лиги "Химками" (1:1), а через четыре дня на своем поле был опозорен принципиальнейшим соперником - киевским "Динамо" (1:4).

После встречи с киевлянами С.ЧЕРЧЕСОВ заявил, что не собирается в отставку и намерен "держать удар", но руководство клуба решило иначе. Готовить команду к ближайшим матчам будет помощник С.ЧЕРЧЕСОВА Сергей РОДИОНОВ.